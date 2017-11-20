弘光科大結合電子產銷協會培育人才 發展智慧科技

弘光科大與台灣電子產銷協會合作簽約，發展智慧科技，學生上課學習。（記者張軒哲攝）

2017-11-20 13:58

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科大看準智慧科技生活市場潛力，積極推動相關課程，培育產業人才，與台灣電子產銷協會簽訂產學合作，希望將電子影音產品升級，更貼近民眾生活，同時提高附加價值，學校提供專業師資，及感測器、智慧自動化等設備，與廠商提供的智慧空間模擬實驗室進行合作，盼結合業界實務經驗，發揮一加一大於二的效果。

弘光科大智慧科技學院院長黃文鑑指出，透過手機遠端監控，智慧型家電越來越普及，現在只要手機下載APP便能控制主機連線，例如遠端遙控電鍋煮飯、開冷氣或是查看看門口監視器，很多人帶智慧型手環監測心跳、每天走路公里數，都是智慧型電子的一環，台灣電子產銷協會為了提升傳統產業競爭力，透過與學校合作，也轉型發展智慧科技。

台灣電子產銷協會理事長陳金發表示，協會從民國74年草創到現在已經32年，見證過台灣起飛、產業外移，到現在面對產業轉型，「協會下一代的年輕人不知道在哪裡」，因此與學校展開實質合作，和廠商簽約。

協會會員陳慶華從電子業跨領域開了亞洲唯一的潛立方汽車旅館，他指出，跨領域人才需求大，協會與學校合作，學生就業的路更廣，包括餐旅系、運休系、資工系等方面的人才，都有欠缺，因此，簽約對業界有很大的幫助。

「學生對電子影音產業不了解，讓相關產業面臨人才短缺與技術研發的問題。」弘光科大資訊工程系助理教授施啟煌說，學生到電子公司實習，他與業者接觸後發現，業界面臨人才短缺難題，與協會合作，未來將設專班，讓技術更精進，並朝著考取證照的方向發展，為產業注入新血，產品開發設計更貼近年輕族群，也更多元化。