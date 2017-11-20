高雄漾藝術博覽會12月登場 不丹藝術家參展搶眼

2017-11-20 13:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕2017高雄漾藝術博覽會定12月8日登場。文化局表示，今年共有43位新銳藝術家、展出超過3百件作品，最受矚目的是來自不丹的畫家兼攝影師王楚丹。

高雄漾藝術博覽會以無畫廊經紀約、獨立個體藝術家為主要參展對象，今年展區在駁二特區大勇C5倉庫及自行車倉庫，12月8日到10日開展。

文化局日前公佈入選名單，共43位新銳藝術家，以不同媒材與主題展現創作「漾」貌，最受矚目的是來不丹的王楚丹（Dorji Wangchuk）。

文化局長尹立表示，不丹被喻為全世界最快樂國家，虔誠佛教信仰也培養出他們獨特處世哲學，漾藝術博覽會能吸引不丹藝術家投件，是難得一見情況。

文化局說明，王楚丹生於西元1980年，既是藝術家也是攝影師，作品曾獲聯合國教科文組織巴黎總部典藏；他2012年首度來台、於台南辦個展，從此與台灣結緣，台灣許多美景事物都會觸發他創作靈感。

因此，王楚丹得知漾藝博徵件公告時，便積極參與徵選並獲展出機會，其作品以壓克力及油畫描繪喜馬拉雅山神秘氣息，帶有佛教色彩的繪畫也引起評審注目。

王楚丹認為，藝術是認識一個國家文化最好的方法，很期待藉由漾藝博讓更多人認識不丹，同時傳達佛教理念。

有興趣民眾，可至高雄漾藝術博覽會官網了解。