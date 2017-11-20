休假沒班不用理Line 偵查隊長的提醒被網友推爆！

2017-11-20 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕不少民眾對於員工下班或休假時，還會收到主管傳訊息指派工作一事，都覺得深有同感。但近日在臉書瘋傳一名台南偵查隊長在Line群組列舉8點注意事項提醒同仁的對話，尤其是「休假、沒班不需理會本群組訊息」引起許多網友稱羨，大讚「這長官是天使！！！」。

據《聯合報》報導，這名「佛心」隊長是台南二分局偵查隊長李昆燁，他表示這是隊上向來默契，因有新進人員才再次傳訊息提醒同仁。他說，平日工作繁瑣且知道大家都討厭在休假時收到主管訊息，因此希望同仁把Line群組關靜音，以避免影響作息。他認為有好的生活品質才有好的工作態度，並提醒同仁注意身體健康，酒後別開車等，更說到勤務表隨時都可以更改，臨時少你一個沒什麼大不了的，「我們需要的是，你可以一直跟我們在一起」。

該則訊息中寫道「本群組可關靜音，避免影響到作息」、「休假、沒班不需理會本群組訊息。（不會額外發加班費給你）」、「留言請回電的，可以到辦公室再處理就行」、「臨時有私事急需辦，直接去處理，需要請假的再另外補程序就行」、「重大、緊急事情，再請值日同仁撥打手機」、「天氣轉涼，注意身體保暖」、「喝酒喝過頭的，就別勉強騎車、開車，勤務表隨時都可以改，臨時少你一個沒什麼大不了的，我們需要的是，你可以一直跟我們在一起」、「分局長來隊三次，提到的就是『監聽』，各小隊千萬要注意領導中樞的腳步、節奏」等8點。

隨後該訊息在臉書瘋傳後，其中「休假、沒班不需理會本群組訊息」這點吸引不少網友大推，紛紛留言大讚「貼心偵查隊。想去。」、「天啊！！！這長官是天使！！！」、「這個讚！」「感覺真佛」、「 帶人亦先帶心」、「每一點都好大心」。