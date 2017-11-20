協會盃拔河運動錦標賽 中市圳堵國小6連霸

圳堵國小參加中華民國106年協會盃拔河運動錦標賽，榮獲國小混合A組冠軍。（圳堵國小提供）

2017-11-20 13:06

〔記者歐素美／台中報導〕中華民國106年協會盃拔河運動錦標賽，19日在桃園綜合體育館閉幕，台中市神岡區圳堵國小勇奪國小混合A組冠軍，完成六連霸，得知獲獎，參賽學童當場喜極而泣。

圳堵國小校長蔡宗信表示，該校發展拔河運動18年，幾乎年年奪冠，冠軍獎盃不下30座，早期以男女分組參賽，這幾年受少子化影響，學生人數減少，改朝男女混合組發展，成績一樣不俗。

這次協會盃拔河運動錦標賽，圳堵國小共派出13名選手，以六年級學生為主，許多學生都是第一次參賽。平時學生都利用早自習、午休、課間及放學後的時間練習，常練得手破皮或身上淤青，尤其這次比賽進入前4強時，因對手也都是強棒，過程常出現拉鋸，但圳堵國小靠著教練陳韋廷、施敬洲等調度指揮得宜及選手同心協力，依舊以8場全勝，拿下冠軍，完成六連霸，當獲得冠軍時，參賽學童當場開心地哭了出來，彷彿一切的付出都有了代價。

其中，參賽的松耀祖，堂兄弟中有8人也都曾是圳堵國小拔河隊的成員，受「家族風氣」影響，他也以加入拔河隊為榮；全育萱在出賽前才剛遭遇喪父之痛，她選擇化悲痛為力量，將冠軍獻給在天上的父親。

蔡宗信表示，拔河運動是圳堵國小發展特色，幸在神岡獅子會會長王永樑、鋁台精機廠董事長湛松潤及愛爾蘭速聯股份有限公司等在地企業及人士贊助下，選手才能持續練習及參賽，並不負眾望，屢屢拿下冠軍。

圳堵國小榮獲中華民國106年協會盃拔河運動錦標賽國小混合A組冠軍，參賽學童當場喜極而泣。（圳堵國小提供）

圳堵國小拔河隊在神岡獅子會等在地企業及社團贊助下，年年拿下好成績。（圳堵國小提供）