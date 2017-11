將師法英法2040禁柴油車？李應元：將研議

環保署召開記者會針對COP 23進行說明。(記者楊綿傑攝)

2017-11-20 12:47

〔記者楊綿傑/台北報導〕聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)第23次締約方會議(COP 23)日前結束,環保署與外交部今召開記者會細數與各國交流成果,並進一步說明台灣相關減碳作為年底都能確認,未來也將研議歐洲國家禁汽柴油車相關作法。

李應元說,在此次波昂會議期間,12個友邦都有在COP23高階會議上為我國執言,另則有14個友邦致函本次會議主席斐濟總統及公約秘書處執行秘書,支持我國實質參與並呼籲不應排除台灣於聯合國氣候變化綱要公約會議活動之外。在交流部分,透過在萊茵河舉行遊船宴等方式,與我國友邦及友好國家進行31場的雙邊會談,他本人就出席其中19場,與多國元首及部長級政要交換意見,並在船身掛上「Let TAIWAN Help, Leave No One Behind」的旗幟為台灣宣傳,他更接受多家國內外媒體專訪,分享減碳經驗。

在台灣實際成績方面,李應元說,包括政府內部跨部會合作以及與國際間的合作都在進行,2年前也建構好《溫減法》,並且把減量內容在法律中制訂,這是世界少有的做法。而其下的20多個子法、200個行動方案、針對6大部門的作為,都在今年快馬加鞭,年底都會有所確認。

對於中國已經提出禁售汽柴油車的時程,歐洲國家包括英國、法國更進一步擬訂2040年要全面禁售汽柴油車,李應元今天也說,關於2040年要停止生產汽燃車種的方向,目前內部有在討論,很快會再送到行政院去做跨部會討論。

至於此行被中國打壓的問,李應元認為,中國打壓都是一樣存在的,去年兩位副署長都沒辦法去,是更為嚴重,不過今年外交部做出更多安排因應,才有這樣成果。李應元也向中國喊話,氣候變遷處理的是大氣的問題,泱泱大國何須小器,也不需要沒有自信,呼籲北京的朋友改變作為。