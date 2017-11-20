假睫毛膠水抽驗 86小舖甲醛超標

2017-11-20 12:56

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市衛生局今公布假睫毛膠水化粧品抽驗結果，86小舖販售的「EX52.超長效假睫毛黏著劑（透明白膠）」檢出甲醛超標，而台隆手創館、美華泰、寶雅的標示誇大宣稱，另有寶雅等3家業者外包裝標示不全。

衛生局表示，針對轄內藥粧店、賣場、商行等專案抽驗「假睫毛膠水」化粧品15件，有1件品質及6件標示不符規定。品質檢驗部分，1件86小舖頂好復與店的「EX52.超長效假睫毛黏著劑（透明白膠）」（製造日期：2017年4月20日）檢出甲醛83.7ppm（殘留限量：75ppm），已移請桃園市衛生局處辦。

至於標示查核方面，台隆手創館復興店的「Fix假睫毛強力接著劑」（製造日期：2017年1月24日）、美華泰的「泰萊軒假睫毛專用白膠」（製造日期：2017年7月1日）、寶雅台北東門店的「花花二重膠水（白色）」（製造日期：2017年3月10日）3件標示誇大宣稱，前兩者分別誇大宣稱「植物性神經醯胺」、「24hr維持美麗眼妝」等字詞，北市衛生局已命業者限期改正，後者宣稱「24hr維持美麗眼妝」，已移請新北市衛生局處辦。

此外，立恩商行的「公主李假睫毛膠水」（製造日期：2015年6月28日）、寶雅松山饒河的「甜心睫毛白膠」（製造日期：2016年7月5日）、佳麗美的「千緹睫毛專用接著劑」（製造日期：2016年3月1日）外包裝未完整標示，如「製造廠名稱、地址」、「全成分」或「保存方法」，前者北市衛生局已依違法裁處3萬元罰鍰，後2件移請新北市及台中市衛生局處辦。

衛生局表示，假睫毛膠水甲醛超標，依法可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣15萬元以下罰金；其妨害衛生之物品沒收銷燬之；另外，外盒包裝標示須具全，包含「製造廠名稱、 地址（國產者）」、「進口商名稱、地址（輸入者）」、「內容物淨重或容量」、「用途」、「用法」、「批號或出廠日期」、「全成分」、「保存方法及保存期限（經中央衛生主管機關指定公告者）」、「許可證字號（含藥化粧品者）」等，且不得有誇大或涉及療效宣稱，違反規定者可處10萬元以下罰鍰。