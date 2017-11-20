5大連鎖生魚片丼飯 2件檢出大腸桿菌群超標

八坂丼屋ATT 4 FUN店「超值海鮮丼」，遭北市衛生局檢出大腸桿菌群超標。（北市衛生局提供）

2017-11-20 11:33

〔記者周彥妤／台北報導〕媒體日前報導，自行送檢5大連鎖生魚片丼飯發現，驗出大腸桿菌群超標、金黃色葡萄球菌，台北市衛生局今公布檢驗結果，皆未檢出金黃色葡萄球菌，但有2件產品檢出大腸桿菌群超標，包含八坂丼屋ATT 4 FUN店「超值海鮮丼」及定食8康寧店「豪華海景丼」。

媒體日前報導，接獲多位民眾投訴，指吃完生魚片丼飯等日本料理後腹瀉，更因細菌感染發燒住院，質疑食材不新鮮，於是媒體購買5間連鎖丼飯，自行送交SGS檢驗發現，定食8康寧店的豪華海景丼、百八漁場西湖店的御品三色丼、瞞著爹內湖店的生魚丼，驗出大腸桿菌群超標；另外，八坂丼屋ATT 4FUN店的超值海鮮丼、定食8豪華海景丼以及築地鮮魚極品三色丼，驗出金黃色葡萄球菌。對此，衛生局日前表示，已派員前往現場衛生稽查，並抽驗丼飯產品檢驗衛生指標菌，檢驗報告最快於14天後簽發。

衛生局今公布5間連鎖生魚片丼飯檢驗結果，皆未檢出金黃色葡萄球菌，惟其中2家產品八坂丼屋ATT 4 FUN店「超值海鮮丼」、定食8康寧店「豪華海景丼」檢出大腸桿菌群超標（標準：1,000 MPN/g以下）；並通知限期改正，複抽結果若不符規定，將依法處3萬至300萬元罰鍰。

衛生局解釋，大腸桿菌群常被用來作為監測食品是否遭受污染，或製程有無衛生缺失的重要指標，食品中檢出大腸桿菌群過多，雖不是食品中毒病原菌，不致於影響身體健康直接致病，卻足以顯示該產品衛生狀態不良。衛生指標菌如超過標準，即表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具、包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成，至於常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境。