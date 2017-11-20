消保處查核航線船舶設備 6成3不合格

2017-11-20 11:48

〔記者陳宜加／台北報導〕不少旅客或離島居民利用船舶往返，但今年澎湖、嘉義布袋接連發生船舶旅客傷亡事件，有鑑於此，消保處與交通部航港局針對國內6處航線查核，結果發現超過6成、共19艘船舶不合格，包含醫藥設備有14艘不合格，其中金門太武號藥品過期逾7年、消防水帶破裂等，違規狀況較嚴重。

消保處針對航行於澎湖、連江、金門各地離島客船，以及台中梧棲、嘉義東石、台南四草等4處航線管理、公安及定型化契約等進行查核，30船中有19艘不合格、比例達6成3，最嚴重的為醫療設備共14艘不合格。

醫療設備不合格情況主要是急救箱藥品過期，包含金門太武、仙洲等，金門太武藥品甚至過期7年，澎湖海有13號未配備醫藥箱；另外，連江縣吉順6號等5艘同屬一業者的客船，使用未經核准的中國製造急救箱。

消保處調查，救生設備有7艘不合格，主要是救生圈、救生衣沒有依照規定標示，包含吉順6號等沒有標示救生圈船名；消防設備則有6家不合格，主要是滅火器壓力不足，另外，航行燈號、通訊設備各有1件不合格。

消保處表示，金門太武號不合格三項較嚴重，除了兒童救生衣未依規定標示船名、船籍港，部分救生衣櫃門鏽蝕難以打開，還有救生圈掛鉤鬆脫情況，急救箱藥品逾期超過7年，連消防水帶也有破裂漏水情況。

消保處表示，上述業者都已要求限期改善完畢，其中使用未經核准中國製醫藥箱部分，已由連江縣政府開罰3萬元，相關業者一旦再犯，將會依法開罰。

消保處也提醒，旅客搭乘船舶不可以攜帶危險物品，包含噴霧罐等，另要遵守船上警語及安全規範。