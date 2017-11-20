只買BMW車且不買電池 桃機公司：按政院規定

2017-11-20 11:44

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院交通委員會今天審查桃園機場公司預算，立委鄭寶清痛批桃機公司今年購車計畫中，購置3輛BMW電動車作為公務車，每輛車138萬元，另編列470萬元規劃費、360萬元電池租金，更離譜的是明年編列7290萬元，預計設置電動車充電站，質疑買電動車卻不買電池，預算編列過於浮濫。

桃機公司董事長曾大仁澄清，每輛車每月電池租金1萬元，因電池為耗材，租用期間內有廠商保固，且行政院「共同性費用編列標準」中便明訂，電動車購置不含電池。他也說，桃園機場參與國際各大評比，綠能環保為重要一環，電動車便為響應環保意識一步。

桃機公司會計處長汪文寬解釋，電動車將優先用於桃園機場內行李拖車使用，目前行李拖車均採用柴油引擎，將行李從地下室拖到停機坪，造成室內環境空間嚴重空污，電動車將改善環境品質與操作人員健康。

此外，使用機場空間的各航空、航勤公司也採用電動車作業。設置電動車充電站費用，不僅僅為了3輛電動車而設，而是整個機場場站與各航空公司使用。針對鄭寶清質疑每年360萬元電池租金支出，汪文寬指出，每車每年12萬元、總計36萬元，當中應有誤解。

至於外界質疑桃機公司採購BMW知名廠牌車輛，汪文寬解釋，由於目前國內僅BMW、納智捷生產電動車，但行政院規定，車輛採購上限為138萬元，僅BMW報價，以遠低於市售約200萬元行情標準的137萬元成交。