零分上大學？招聯會：不會發生

招聯會執行秘書、清大教務長戴念華今早表示，只有音樂美術體育才可完全不採計學測成績，外界擔憂電機系等其他一般非術科的科系不適用。（記者林曉雲攝）

2017-11-20 11:31

〔記者林曉雲／台北報導〕配合十二年國教新課綱上路，大學升學也將有大幅變革，學測採計科目從5科減為4科，學測單科0分可申請大學、但總採計分數不得為0分，引發「零分可以上大學」、「國英強就可上台大電機」等誤解。招聯會執行秘書、清大教務長戴念華今早鄭重澄清表示，依招聯會通過的決議，只有音樂、美術、體育校系可以不採計學測成績，其他校系至少要採計一科，和現制相同並未改變，不會發生「零分上大學」的情況。

戴念華也表示，即使是音樂美術體育等術科可不採學測成績，這種情況也非常少見，亦即申請校系未採計學測成績的「量」非常少，以106學年全國有2001個校系為例，也只有2個校系完全不採學測成績；107學年全國有2038個校系，也只有1個系未採學測成績；這3科另有術科成績要列計。

對於學測單科0分可申請大學、但總採計分數不得為0分的新制，戴念華表示，外界擔憂私校為了搶學生，什麼學生都招，但事實上卻是，如果有校系只採計一科成績，仍有「總採計科目總分不能為0分」進行把關，也不會發生「零分可以上大學」的情況。

至於外界質疑國英強就可上台大理工科系，戴念華表示，要採計什麼科目的成績是由學校校系自行決定，換言之，以清大為例，清大理科系認為數學是門檻，就會採計數學成績，並不會發生國英強、數學不強就可以上清大電機的問題，其他學校如台大也是相同的情形。

戴念華強調，學測成績從5科減為參採4科，是規範大學只能採計4科，學生如有跨領域能力仍然可以考5科，而減少一科的原因是回應學生和家長、教師團體的長年反映，有些同學對某科目沒有興趣，卻必須因為要採計5科而須全部準備，對偏才學生來說，其實只要具備基本知識即可，未來也不會用到不感興趣的那一科知識，卻為了滿足考5科規定，在高中階段不得不全面準備，造成學生心理很大的壓力，因此改革是站在考生的立場著想，採用家長和教師團體的意見。

大考中心副主任黃璀娟表示，現在大學指考也是有10個考科，學校自訂採計科目，學生自己決定要報考的科目，一個學生平均報考6科多，學測改為選考，也是把選擇權還給學生。

基隆市八斗高中校長黃致誠強調，12年國教強調適性多元，學測只是考部定必修的科目，仍有加深加廣的選修科目，學生的這部分成績是反映在「學習歷程檔案」，大學在篩選學生時，除了學測成績之外，也必然會著重在「學習歷程檔案」，大學採計考科減少一科，高中才有更多教學的空間。