毛孩進國家公園附議破4千 反對派：那是野生動物的家…

近日有網友提案讓寵物進入國家森林公園。圖為雙流國家森林遊樂區。（圖由林務局提供）

2017-11-20 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕近日有網友在公共政策網路參與平台提案，「全台國家森林公園、樂園，開放持有『狂犬病注射證明』、『晶片證明』之寵物進入」，得到許多網友附議，截至目前僅差856人就可進入回應階段，寵物進入國家公園議題引發正反兩派討論。

網友在公共政策網路參與平台提案批評，台灣各國家森林公園以狂犬病控制為由，禁止寵物進入非常可笑，建議進入國家森林公園或其他相關森林遊樂園時，飼主應攜帶「8個月內之狂犬病注射證明」、「寵物晶片注射證明」，寵物則須繫牽繩或放置於推車。提案內容也指出，若該地點野生動物常出沒，則不適合帶寵物進入。

提案者認為，很多人都把寵物當孩子看待，且寵物友善發展環境能帶動觀光和經濟。截至今天早上11點40分，附議人數已達4144，僅差856人提案就能進入下一階段。支持網友認為這樣打狂犬針才有意義，並希望與毛孩去國家森林公園踏青，「完成施打疫苗及晶片處理了！為何不可以。難道只能被限縮在都市狹小悶熱的空間」。

但此提案也引發反對聲音，有網友表示「國家公園立意於保護原始環境，不讓貓狗進入也是避免帶入外來寄生蟲和疾病，請站在野生動物的立場想一下，那是他們的家」，也有網友分析，寵物身上可能帶有的寄生蟲與疾病不只是狂犬病，且貓狗與野生動物接觸可能發生衝突。