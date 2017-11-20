高雄哨船頭外灘重塑工程啟動 英領館歷史場域延伸

哨船頭外灘風華示意圖（記者王榮祥翻攝）

2017-11-20 10:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄哨船頭外灘風華再現工程今（11月20日）正式動工！透過哨船頭臨港景觀風貌重塑，英領館歷史場域將延伸至港邊，還給市民親水空間和開闊視野，讓高雄一港口水岸歷史廊帶逐步成形，也成為興濱計畫再造歷史現場的重要里程碑。

文化局長尹立表示，一港口安檢所阻隔英領館與港灣33年，今年4月獲行政院文化會報拍板定案遷離，文化局立刻協調海巡、港警討論遷移細節及時程，於今天正式啟動哨船頭外灘風華再現工程。

尹立指出，未來臨港通透的水岸廊帶是民眾可親近的人文場域，工程預計107年初可完工，屆時高雄市民將再度擁有水岸人文歷史景點，不僅可從英領館飽覽港灣美景，也可在對岸旗津觀賞到哨船頭外灘白天美景及晚上夜色。

副市長史哲表示，打狗港是高雄城市發展起點，也是重要的歷史場域，涵蓋英國領事館、打狗海關、雄鎮北門、旗后砲台、燈塔等歷史要角，隱沒百年後逐一修復再現。

史哲強調，「興濱計畫」哨船頭外灘歷史重現，宣示高雄將以文化治理整合航港、交通、都發、工務等部門，為高雄市打造下一個百年發展的基礎。

哨船頭外建物拆除後場景（記者王榮祥翻攝）