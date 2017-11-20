桃機挨轟 3航廈硬體未完工 資訊系統23億已完成招標

立法院交通委員會20日審查關於交通部主管桃機公司預算，桃園國際機場股份有限公司董事長曾大仁列席。（記者簡榮豐攝）

2017-11-20 10:10

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院交通委員會今天審查桃園機場公司預算，立委鄭寶清罕見動怒，痛批桃機公司汰換作業車輛預計購置9輛、要花2265.5萬元，等於一台車要價251萬元，桃園機場一直漏水，卻還要買車。桃機公司總經理蕭登科表示，車輛包含消防車、不只一般車輛。

鄭寶清進一步質疑，今年桃機公司預計買BMW電動車當公務車，每車「只要138萬元」，桃機公司董事長曾大仁表示「電池是用租的」，鄭寶清批評「是全世界最大的笑話」，國際保固都有8至10年，租金每輛車每年超過400萬元，「租的比買的還貴，有這樣買車的嗎！」桃機公司更還要花470萬元規劃費，評估車輛用途，以及7290萬元要蓋電動車充電站，浪費國家財產。

曾大仁解釋，目前桃園機場行李拖車採用汽油引擎，對桃園機場環境嚴重影響，但鄭寶清仍批評，曾大仁「在國會殿堂公然說謊」。

針對第三航廈設計進度，曾大仁表示，建築與不同系統分開設計，但鄭寶清批評，建築結構還沒好、也不知道如何裝潢，資訊系統卻已發包，如何規劃、設計？23億元就此撒下去「有夠離譜」，對此，曾大仁說，可以與建築分開處理，鄭寶清聞言飆罵「一直說謊！」曾大仁又解釋，建築基本設計已於去年完成。

另外，第三航廈預計2020年完工，明年起分年編列，鄭寶清不滿表示，預算法規定連續性預算要明列各年度分配計畫與金額需求數，但桃機公司卻未做到，公然違法，「叫立委昧著良心替桃機護航嗎？」曾大仁澄清，預算書有編列，現場並提供鄭寶清參考。