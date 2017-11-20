扯！彰化YouBike「罷工」？ 斷車缺車超嚴重

單車立柱如墓碑，空盪無車可借用。（記者張聰秋攝）

2017-11-20 09:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕YouBike罷工？今天早上8點50分左右，彰化火車站YouBike租還站，60根停車柱空無一車，不少民眾從火車站下了火車要借單車騎，竟一台單車都沒有，民眾只好排隊等候，苦等半個小時還是等不到，民眾氣得大罵，有夠誇張，非上班尖峰時段，竟然也會無車可借！

彰化火車站YouBike站今天斷車嚴重。（記者張聰秋攝）

有民眾等得不耐煩打電話詢問客服中心，客服人員回答，因為是上班尖峰時段，來不及補車，民眾聽了納悶，都早上9點了，該上學的丶該上班的，也應該都到學校或辦公室了，怎麼會是用車尖峰時段？十分懷疑無車原因。

今天早上8點50分，彰化火車站YouBike租借站最後1台車被借走後，租借站開始出現斷車狀態。（記者張聰秋攝）

民眾等了近30分鐘，終於在9點24分，YouBike工作人員載了約10台單車應急，單車一停好，馬上又全被民眾借走，租借站又鬧空城！民眾說，是YouBike太搶手呢？還是單車數量不足，縣府也該好好了解一下。

民眾排隊等單車補車。（記者張聰秋攝）

9點24分終於來補車。（記者張聰秋攝）