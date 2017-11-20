11/20 各報重點新聞一覽

2017-11-20 06:32

自由時報

6架來回穿越宮古海峽 中國軍機又來亂！

中國軍機再度大動作逼近台灣！中國一架「TU-154MD」電子偵察機前天上午穿越宮古海峽，自東南轉西南向飛行，中方昨天更派出包括四架「轟六」轟炸機在內的六架軍機，穿越宮古海峽來回巡航。七架軍機飛行路線雖在我航空識別區外，但這也是中共十九大後，中國再度恢復軍機「遠海長航」訓練，其動機備受關注。

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馬政府護航 讓救國團自擬管理辦法

民進黨立委賴瑞隆踢爆，馬政府的行政院、教育部「大開後門」護航並獨厚救國團，教育部當年草擬「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」的過程中，竟讓救國團代表直接進入教育部內部會議全程參與、自擬辦法，「根本是球員兼裁判」！

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長照2.0上路快一年 15萬重度失能者 需求難解

長照2.0上路快一年，衛福部展開全面檢討，初步調查縣市反映有「核銷、請款繁複」、「長照站ＡＢＣ定位不清」、「難找空間」、「找不到專家諮詢對象」等問題需調整；但民團直言，這種檢討恐怕「見樹不見林」，人力不足等根本性問題必須解決，還有重度失能者需求難解也要重視，否則長照政策就算失敗。

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蘋果日報

國道4死 扛家嬤喪命

為養家開車南下詢問開店吉時竟遇死劫！南投縣林姓老婦人昨駕車載身障次子、長孫及女性友人南下屏東，疑要下國道三號燕巢系統交流道開過頭，驟然減速停在匝道口槽化線與車道間，後方兩輛遊覽車及時閃避，但第三輛遊覽車閃不及由後追撞，撞擊力道猛烈，造成小客車嚴重變形，四人傷重不治。林婦及友人家屬趕到醫院時，當場掩面痛哭及腿軟哭號，令人鼻酸。

國道勿倒車 走錯路應續開

錯過國道交流道竟倒車、停車，釀重大傷亡車禍層出不窮，二○一五年四月梁姓婦人從台中南下彰化探親，因錯過埔鹽交流道，竟在外車道倒車，遭後方煞車不及的拖板車撞上，造成父親和姊姊傷重不治；同年七月國道三號嘉義水上系統交流道前，一名女子駕休旅車錯過交流道，沿槽化線倒車，因車身凸出至外側車道，遭後方大貨車追撞，造成貨車司機被翻覆車頭夾死，休旅車內十六歲少女也不治。

聯合報

兩岸關係年度調查 47%質疑政策不當

本報兩岸關係年度調查發現，過去一年來，兩岸關係未見突破或惡化，各項評價皆維持民進黨重新執政第一年的水準。不過，不滿意蔡英文總統處理兩岸關係表現的人由四成八增為五成六，另有四成七質疑我兩岸政策不當。

一例一休震撼彈！勞部政次廖蕙芳請辭

勞基法一例一休重修草案今天將初審，但就在草案要在立院委員會闖關前之際，勞動部政務次長廖蕙芳昨卻在臉書發文，表示已於十三日向勞動部長林美珠請辭。勞動部隨後證實廖蕙芳確有表達倦勤之意，但部長已於第一時間慰留，讓她暫時先請假休息。

中國時報

後年起 沒考學測也能念大學

配合12年國教課綱實施，大學招聯會表示，2019年（108學年）起，繁星及申請入學不再採計學測5科成績，改為採計零至4科，也就是考生即使沒考學測，也可以報考部分校系。對此，台大表示震驚，擔心以後私校根本不看學科成績搶學生，只要招得到學生就好，將對國家學術發展造成傷害。

軍方、銀行團 盼續建獵雷艦

慶富案已從最早的財務爛帳變成政治爛帳，不過慶富獵雷艦聯貸案主辦行一銀與國防部仍希望繼續完成獵雷艦案。據悉，一銀曾求見國防部長馮世寬，要求繼續推動獵雷艦案，馮雖未接見，但軍方對不解約已有共識。