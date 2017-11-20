4縣市大雨特報！ 北部低溫17度、中南部溫差大

今天溫度略升，北部、東北部溫度介於17至22度間感受濕涼；南部平地清晨約20至22度、中午可達27至29度，日夜溫差較大；中部及花東地區溫度則在19至26度間。（資料照，記者方賓照攝）

2017-11-20 06:24

〔即時新聞／綜合報導〕今天（20日）東北季風及華南雲雨區持續影響，天氣與昨天類似，北部溫度介於17至22度，中南部日夜溫差較大；北台灣整天陰雨綿綿，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭雨勢較大，其他地區除了南部平地為多雲外，亦有些短暫雨出現的機率，氣象局也針對台北等4縣市發布大雨特報。

中央氣象局指出，這波冷空氣昨天影響最明顯，今天溫度則有略升，北部、東北部溫度介於17至22度間感受濕涼；南部平地清晨約20至22度、中午可達27至29度，日夜溫差較大；中部及花東地區溫度則在19至26度間。

空氣品質方面，今天南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），指標污染物為細懸浮微粒，其他地區為良好至普通等級。受風速增強影響，雲嘉南局部地區將出現揚塵天氣。

氣象局提醒，因東北風影響，今天台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，沿海風浪仍大，北部及東北部沿海地區也可能有長浪發生，前往海邊活動需留意。

氣象局指出，週二到週三水氣相對減少、感受較為溫暖的時候，週三晚上起至週四又有另一波東北季風南下，溫度再度下降，預計週五溫度最低，中部以北及宜蘭地區下探16至17度，雨量也會增加。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 19 20 ~ 26 22 ~ 28 20 ~ 24

北台灣今天陰雨綿綿，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭雨勢較大，其他地區除了南部平地為多雲外，亦有些短暫雨出現的機率，氣象局也針對台北等4縣市發布大雨特報。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）