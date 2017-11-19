就差500萬元 不能讓中途之家變廢墟！

2017-11-19 23:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕就差500萬元，別讓中途之家變廢墟！彰化縣和美鎮「瑪撒露教會」是由布農族人高秋美創建，成立15年來首度舉辦希望音樂會，就是為了興建中途之家硬體經費還缺少500萬元，就怕明年3月底建照展延到期，建築還無法如期完工。

高秋美說，教友花費1000萬元購買土地，就是希望興建中途之家，4層樓的建物，預計1樓是男生宿舍，2樓是女生宿舍，3、4樓是教堂，卻因為經費不足，曾經停工半年，眼看建照將在明年3月底展延到期，才讓高秋美決定跨出向外募款第一步。

高秋美說，她與丈夫都是原住民，婚後來到彰化定居，她自己因為愛喝酒喝到茫，讓婚姻幾乎要破碎，工作也停擺，在神的指引下，擺脫對酒的依賴，重新找回人生，從此發願幫助其它的原住民，開始在自家收容原住民中輟生與單親家庭，15年來已照顧約200多人。

但因為自家的透天住宅空間不足，決定購地興建中途之家，靠著高秋美與教友的捐錢、貸款，買下土地，開始興建，卻因為沒錢只好停工，幸好遇到貴人醫師林榮威，因為原民教友都到林榮威診所就診，林榮威發現這些人住址都一樣，才知道高秋美的中途之家。

林榮威說，他是慈濟人，雖然宗教不同，但助人的心不分宗教，他知道高秋美與教友「快撐不下去」，因為遠從山地來到彰化，既無人脈也無親友，也不知要如何求援，但不在期限內完工，就是違建或是廢墟，他認為好事應該大家一起做，向高秋美提議「向外界募款」。

高秋美說，目前先籌500萬元，來完成硬體建設，避免建照過期；未來內部裝修還需要約600萬元，「瑪撒露」排灣族語是「信任」的意思，她也相信中途之家一定可以完工！