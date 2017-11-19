金門寶寶爬行賽 娃兒淡定不甩大人

金門縣文化局舉辦寶寶爬行賽活動，小娃兒出發前在起跑前等候口令。（記者吳正庭攝）

2017-11-19 22:26

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣文化局今天舉辦「寶寶爬行賽暨球球樂」活動，隨著少子化來臨，家中孩子就是寶，一場爬行賽下來，相較於孩子的淡定、自然，在終點守候的家長反而成了緊張大師，現場妙趣橫生。

縣文化局舉辦的這場名為「寶寶閱讀樂翻天」爬行賽暨球球樂活動，凡104年11月1日到106年4月30日出生的嬰幼兒皆可參加，大金門有450位寶寶參加。

因為「不想讓孩子輸在起跑點」，家長出發前幾乎都會來個「勤前教育」，哨聲一響，有人急速爬行，有的原地觀望，只見家長們拿出各式「秘密武器」，包括孩子平日最愛的遙控器、手機、玩偶、鑰匙、香蕉等，一路誘引，有的阿嬤不惜「違規」，或推或拉小孫子一把，突顯家族「團結性」。

參加爬行的小娃兒幾乎不照劇本演出，有的一路直奔卻在終點前停下思考，有的娃兒看見別人丟出的玩具馬上喜新厭舊、調頭轉向，也有從一開始就坐在原地不動，完全不理會大人狂催嘶吼，一副與世無爭的淡定感，連家長都好氣又好笑。

縣文化局長呂坤和說，其實爬行賽並不是比賽，本來就是推動源起於英國的「閱讀起步走（英文名稱：Bookstart）」 ，希望帶幼兒進圖書館，提早開始養成閱讀習慣的活動。後來關注的焦點似乎「演變」成比賽的趣味性；為培養閱讀風氣，凡參加爬行賽的小小朋友均可獲得「幼兒閱讀禮袋」1份。