桃園市屏東同鄉會30周年捐救護車 潘孟安、鄭文燦都讚

2017-11-19 22:17

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市屏東同鄉會今天下午舉辦創會30年慶祝大會，由同鄉會200多人員集資約300萬元購買救護車取名「屏東號」，由現任理事長何文雄代表捐給桃園市消防局局長胡英達，屏東縣長潘孟安、桃園市長鄭文燦到場，同台肯定鄉親熱心投入公益，強調兩縣市政府團隊一定提供旅桃同鄉會最好的建設、社會福利與居住工作環境。

慶祝大會席開120桌、約1200人到場，何文雄表示，鄉親子弟在桃園齊心協力創業、落地生根，無論在商界、學術界、公司企業與公部門都有傑出表現，今年是創會30周年、也是重要的一年，為感恩、回饋桃園這塊土地與展現屏東人的熱情，發起捐救護車送愛心的公益活動。

鄭文燦說，所謂「三十而立」，屏東桃園同鄉會創會初期只有20人、物力維艱，靠著前輩們出錢出力加上忘私的精神，由一個普通的人民社團發展至今有2100多人，已經有能力回饋桃園，更發揮「取之於社會，用之於社會」的精神捐救護車，這也是桃園18縣市同鄉會捐贈救護車的苜例，表現屏東人的豪邁熱情和愛心。

潘孟安也向鄉親喊話「屏東是咱永遠的家鄉」，盛情邀約同鄉常回到屏東走走，看看家鄉的蛻變，深度體驗溫暖舒適的國境之南，享受有別都會區的輕鬆慢活。