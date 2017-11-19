後灣手造「牢盆」煮鹽 作家劉還月改良社區產業

「牢盆」是古代煮鹽器具。（記者蔡宗憲攝）

2017-11-19 21:48

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕車城後灣村早年有煮海鹽使用的傳統，現代社會食鹽取得容易，這項工法幾乎失傳，作家劉還月最近與墾管處合作，改良當地早年大灶煮鹽方式，改良《天工開物》中的「牢盆」作為爐具，帶領社區志工及遊客共同製作，未來將重現當地煮鹽產業，成為社區遊程的一大特色。

根據墾管處及劉還月的考據，後灣地區早年則是從海岸珊瑚礁岩壺穴中帶回鹽滷，在家中以平底臉盆煮乾，或以水泥抹平珊瑚礁岩壺穴便於曬鹽、掃鹽，因此當地產自珊瑚礁岩壺穴中的海鹽也叫「硓（石古）石鹽」。

「牢盆」屬於中國古代鹽工煮鹽的工具，在缺乏平坦沙灘的地區使用，台灣西部海灘遍佈，先民並未引進使用，劉還月為了改良當地早期的煮鹽產業，決定改良當地早年使用的大灶，融合《天工開物》等典籍中的「牢盆」概念，結合居民志工打造。

劉還月說，「牢盆」除了紅磚、防火磚等現代材料，內壁都用紅糖、糯米、紅土、茅草混成古法黏劑，糊在五口灶的內壁，增加導火功能及聚熱效果，未來燃料將採用漂流木及銀合歡等木材。

墾管處資深解說員林瓊瑤表示，重現「牢盆」的每個工序和過程，都蓄積先民無窮經驗與智慧，不僅可以凝聚在地情感，更可以將珍貴的先民智慧，傳承給更多的年輕世代，未來可望成為墾丁國家公園的生態旅遊新亮點，開啟後灣煮鹽產業的亮麗風貌。