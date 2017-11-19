機車族十字路口製作「甜甜圈」 警方：會盡力勸導

2017-11-19 21:33

〔記者王捷／台南報導〕台灣機車路權促進會今天下午在台南市中西區民權路與公園路十字路口製作「甜甜圈」，這個甜甜圈就是號召會員在十字路口不停待轉，希望能獲得相關單位重視，台南會員指出，交通部認為待轉不會影響到交通，因此今天有約10輛機車在十字路口作甜甜圈，很明顯的機車一多就會阻礙交通，希望相關單位能與促進會溝通，否則這個甜甜圈活動，將會持續，警方則指出，會盡力勸導。

據了解，機車路權促進會的甜甜圈活動不只一次，曾多次在道路狹小的台南上演，今天有會員帶著全罩安全帽，騎腳踏車在台南的十字路口不停待轉，表達自己抗議。

會員指出，他們之前在台南發起甜甜圈式待轉，被警方驅離可是待轉是交通部要求的合法行為，他們提出異議後警方改以取締機車改裝，因此今天才會改騎腳踏車出來，至於為何要抗議機車待轉，是因為機車時速超過40、50不能算是「慢車」。

並且，機車機動性高，應該要讓機車先行起步，並且想辦法讓機車盡快離開道路，才不會交通打結，待轉只會讓交通更不順暢；加上待轉區格子幾乎只能容納4、5輛機車，一般汽車甚至會超線停在待轉區裡，也影響到機車路權。

另外，會員也質疑，機車路權受到限制，在台南道路狹小，兩線道有一線道是禁行機車，但路邊又多數違規停車，騎士要冒著被開單、被汽車撞的危險，騎到快車道上，這對機車族並不公平，因此發起甜甜圈活動抗議。

警方到場後指出，如果發現促進會成員有太多機車待轉，警方會勸導部分成員先駛離待轉區往其他方向直行，再繞回來待轉，保持交通順暢。