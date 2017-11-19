明北部地區仍陰雨 週三再有一波東北季風來襲

明北台灣仍濕冷，但氣溫有慢慢回升，到了週三又會再度變冷。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-11-19 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕明（20）日東北季風及華南雲雨區影響持續，北台灣將持續陰雨，全台氣溫會比今日稍微回升，溫度以南部最高，最高溫可以達到29度。但到了週三又會再有一波東北季風襲台，須做好禦寒準備。

據《中央氣象局》預報，明日天氣與今天類似，降雨方面，北台灣整天陰雨綿綿，其中基隆北海岸及宜蘭地區雨勢較大，其他地區除了南部平地為多雲外，亦有些短暫雨出現的機率。

溫度方面，北部地區溫度介於17至22度間感受濕冷，南部溫度最高，清晨約21度、中午可達29度，日夜溫差較大；中部及花東地區溫度則在19至27度間。

東北風持續影響，沿海地區風、浪仍大，尤其台南以北及東南部還是有9到10級陣風出現，北部及東北部沿海地區也可能有長浪發生。

據《天氣風險》指出，週一至週二北東部仍然相對較濕涼，但東北季風強度將比週日時略為減弱。「預計週三還會再有一波東北季風增強」，須留意溫度起伏。

空氣品質方面，明日南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），指標污染物為細懸浮微粒，其他地區為良好至普通等級。受風速增強影響，雲嘉南局部地區將出現揚塵天氣。