動保團體推貓狗聯合勸募 8年捐1億元飼料

2017-11-19 19:35

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣動物緊急救援小組成立全國唯一「貓狗聯合勸募平台」，8年來捐出超過1億元飼料，今以千包飼料排列組織英文簡稱「ARTT」，場面壯觀將拍成紀錄片，藝人郭昱晴等也為毛孩子發聲，號召民眾關心弱勢生命。

台灣動物緊急救援小組為弱勢流浪貓狗募糧，成立「貓狗聯合勸募平台」，每月固定捐出150萬元飼料，幫助全國各地82個貓、狗園，8年來捐出飼料近300萬公斤，多次緩解斷糧危機，總金額於本月突破1億元。

1億元飼料到底有多少?執行長倪京台說，1億元飼料近300公噸，垂直高度可堆疊37座台北101大樓，重量等同於6架A380空中巴士客機，包括知名歌手費玉清、旅美投手陳偉殷等都曾參與捐助，「是民眾的愛心完成這不可能的任務」。

該組織今於漢神巨蛋前廣場，舉辦「飼你億萬幸福、讓愛延續」感恩音樂會，現場以1千包飼料堆疊並排列出組織英文簡稱「ARTT」裝置藝術，感謝愛心民眾協力完成創舉；藝人郭昱晴、歌手朱俐靜、張祠語等人今也到場，一同站台為毛孩子發聲。

平台總召集人倪娟娟說，平台將勸募所得編列預算，與廠商合作團購飼料，長期幫助弱勢私人貓狗收容中心，並協助特定貓狗個案緊急救援、醫療、安置及送養，連美國與加拿大的動保團體得知台灣有這樣的動物援助機制，都舉起大姆指喊讚。