宜蘭前環保局長：汙染源許可展延期限和空污當然有關係

2017-11-19 19:50

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭代理縣長陳金德要求環保局檢討固定污染源許可證原本展延期限從5年縮短為2年是否合理，環保局更指出許可證展延期限和空氣汙染沒有直接關係，但是今天宜蘭縣前環保局長，現任文化部司長陳登欽指出，「當然有關係」，而且當初還是為了配合逐漸降低生媒使用量。

「固定汙染源許可展延期限跟空氣污染當然有關係。」去年宜蘭縣固定汙染源許可期限就是在陳登欽任內縮短，他今天現身說法，陳登欽表示，空污法裡面，談到固定污染源許可證延展的部分，法律只有講最多不能超過5年，事實上可以只給他半年或1年，而且只講展延時間是不對的，當初背後還有配套政策，就是為了逐年降低每年的生媒許可量。

宜蘭縣政府104要求廠商每次展延變更生媒使用許可證的時候，生媒使用量要減少，每次減少5％，目標減少到核可量的80％，而且從5年期限降低為2年，由於生媒使用許可證和固定汙染源許可證通常會一起審查，而固定汙染源許可證裡面規定必須詳細寫清楚，製成原物料是那些，也包含生媒預計使用量，因此生媒使用許可證降低使用量時，固定汙染源裡面所提到的使用量也要跟著降低，否則沒辦法通過審查。

陳登欽指出，雲林反六輕的時候，他們非常激烈的訂定自治條例，不允許使用生媒，那時候全台灣都在問，宜蘭燃燒生煤算多的，一年有190萬噸的生媒燃燒，台化就占約90萬噸，另外還有4家水泥廠，地方政府沒辦法不給生媒執照，因為會跟中央法律牴觸，可是核發許可證這件事情完全是地方權責，核給你多少燃燒生煤的量、能不能延展、都可以透過行政處分做適當的控制。

「縮短許可展延時間，是為了讓廠商逐年降低。」陳登欽指出，一下子要禁掉所有生媒是不可能的事情，過去用5年一次的許可證，後來適度的縮減許可時間，把許可審查頻率變得更頻繁，2年一次，就是為了讓這些排放源比較多的廠商，逐年調降生媒許可燃燒的量，希望可以在這段時間改變他們的使用燃料，不要再用生媒，改用乾淨的能源。

「針對這些大戶，用比較短的檢查頻率，目的是要求他們逐年控制排放量。」陳登欽表示，事實上宜蘭有400多家固定汙染源許可，當初只挑選69家排放量比較大的廠商，砂石場佔一半，另外還有瀝青廠、預拌混凝土廠等等，從原來5年縮減成2年，這個事情主要看你要不要利用手邊工具，而且是合法有效的控制空氣汙染源的量，掌握可行、合法的行政工具在手裡，完全不是不依法行政的問題。

「鬆掉變成5年，每一次同意延展的時候有沒有逐步降低許可量？」發給排放許可在法律概念中，是政府釋放污染權給廠商，如果政府不適度控制，政府對民眾公共利益就沒有盡到把關責任，廠商排放量、設施、每次換執照的檢查，本來就要嚴格，如果要換成5年，那你的政策是什麼？

環保局長周錫福說，生媒使用許可證是從104年早就限縮成2年，固定汙染源許可證則是去年限縮，是2張不同的證，生媒先限制使用核可量，很難說固定汙染源許可是為了管制生媒核可量，縣府目前是以不增量為原則，並持續跟中央溝通，訂定管理機制，達到具體減量的目的。