住宅工地擋土牆崩 鄰宅滑落10多米深工地

2017-11-19 19:37

〔記者陳建志／台中報導〕台中市霧峰區五福路一處集合式住宅的建築工地正進行地下室挖掘工程，沒想到16日晚間其中一側擋土牆突然塌陷，讓緊鄰工地的戴姓住戶祖厝應聲掉進10多公尺深的工地，一旁3層樓建築也岌岌可危，全家嚇到現在不敢在家裡睡，建商今天持續補強工程，住戶希望修復工程趕緊完成，不要讓災害繼續擴大。

市議員張滄沂表示，霧峰五福路這處工地正在興建地下2層、地上7層、總戶數100戶的集合式住宅，目前正在挖掘地下室，沒想到16日晚上7點多，工地的擋土牆突然崩塌，造成緊鄰工地的戴姓民眾家祖厝應聲滑進地下室，另一戶的廚房也破了一角，附近民眾向他陳情，擔心房子也會跟著崩塌。

戴姓住戶表示，當晚7點多家人在家裡，突然聽到屋後做為廚房和倉庫使用的古厝出現劇烈聲響，一看才發現竟掉進10多公尺深的工地裡；戴太太也心有餘悸表示，當天中午還在廚房炊芋粿，幸好當天比較早收工，不然可能就跟著掉下去了，現在全家人晚上根本不敢在家裡睡，雖然建商安排暫時住在旅館裡，但希望能趕緊完成補強工程，不要讓災害繼續擴大。

今天星期天工地裡砂石車仍進進出出、陸續載來砂石回填，持續進行補強修復工程。

市府都發局營造施工科長鄭永德表示，調查發現工地擋土牆施工不慎崩塌損及鄰宅，已依違反建築法開罰3萬6000元，另外發生工安意外未主動通報也開出9000元罰單，並勒令停工，要求建商立刻修復損壞的擋土設施，並提出建築師或技師公會等專業團體諮詢意見，確認安全無虞後才會准予復工，建商目前已展現誠意安置住戶，對於造成鄰宅損壞將進行列管，若未和住戶達成和解共識，將不予核發使用執照。