醫病》足底筋膜炎苦不堪言 南投在地就有震波治療

2017-11-19 18:58

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣議員許素霞因頻跑行程，導致雙腳足底筋膜炎發作，痛到無法行走，向人探詢多建議到台中市治療，惟自行上網搜尋醫療資訊，卻發現衛福部南投醫院就有儀器可治療，她盼將在地醫療資源廣為周知，不用舟車勞頓就能解決惱人腳痛問題。

許素霞表示，她因在地方跑行程，加上平常也常爬山，導致每天雙腳承受的壓力都非常大，約在半年前足底筋膜炎痛到幾乎無法走，詢問友人多建議前往台中治療，但有次自行上網查相關醫訊，卻發現在地的南投醫院就有體外震波治療器材，她自費治療3次後，第2次就明顯改善症狀，日前完成第3次治療，幾乎就不痛了。

她說，自治療以來，便將就醫情況透過臉書分享，沒想到許多網友都有類似困擾，由於不少人認為足底筋膜炎只是小毛病，但長期累積可能就會痛到不能走，希望透過自身經驗分享，給在地鄉親就醫參考。

南投醫院表示，體外震波治療對於長期肌肉骨骼疼痛，經民俗療法、針灸、藥物及復健治療無法改善的病患而言，是安全又有效的治療選擇，透過將能量傳遞到人體組織促使微血管新生，達到組織再生及修復的功能，讓症狀獲得舒緩，原則上1次療程需接受3次治療，過程中則會有些許疼痛，且須自費，有需要的民眾可先與醫師討論，選擇適合的治療方法。