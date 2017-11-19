社區捐款60萬 霧峰峰谷國小智慧教室啟用

2017-11-19 18:56

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰區峰谷國小全校僅65名學生，為了縮小城鄉差距，並推動行動學習，學校規劃設置「智慧教室」，不過整套設備要價9萬多元，在社區善心人士集資下，終於湊到60萬元將6間教室都打造成智慧教室，今天歡度61週年校慶時舉行啟用典禮，未來小朋友透過平板電腦，就能和老師設計的課程即時做答互動，提升學習樂趣和效果。

霧峰區峰谷國小今天舉行61週年校慶，學校裡的武術、舞蹈、烏克麗麗、陶笛、扯鈴、太鼓、英語歌謠等社團輪番上台表演，展現學習成果，學校還設計創客機器人、VR虛擬實境體驗、雷射雕刻、趣味科學遊戲等行動學習闖關，除小朋友、家長和校友開心到校參與，市議員林碧秀也到場祝賀學校生日快樂，並送上抽獎紅包。

今天學校並舉行「智慧教室啟用典禮」，校長陳世穎表示，全校目前有65個學生，每個年級僅一班，屬於山區的迷你小學，因行動學習是未來趨勢，學校決定將6個年級的教室都打造成「智慧教室」，不過因整套設備包含觸控螢幕、高階無線網路需9萬多元，社區等善心人士得知陸續捐款，上個學期先建置了3間，這個學期又建置3間，加上市府教育局補助的平板電腦，讓全校小朋友都能參與行動學習。

校方今天特別安排平板教學體驗，讓大小朋友都能透過遊戲體驗，設計「海洋中最多的生物是？」、「雄蟋蟀是靠什麼發出鳴叫聲的？」等問題，參與民眾需在規定時間內透過平板做答，系統也能立刻統計何人答對、答錯，在台北市文山區武功國小就讀的陳威佑，今天跟著家人南下參加校慶，體驗趣味問答後欲罷不能，大讚「很好玩！」。

陳世穎校長說，傳統教學是由老師單向授課，未來透過這套設備，老師可以立刻知道哪幾個同學對授課內容不清楚，即時進行解答、補救，「讓問題在課堂就獲得解答」；教育局長彭富源也允諾，配合智慧教室啟用，將聘任資訊專長師資、辦理教師均一教育平台跨校研習及資源設備共享等工作，強化偏鄉學生的數位學習。

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