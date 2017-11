2017-11-19 18:31

[記者陳昀/桃園報導]桃園市人口有4成為客家族群,但多分布在南桃園,桃園區南門國小上學期起培訓家長、退休老師為客語教學志工,推動「說客語、品客味」教學活動,帶小朋友唱客語歌謠、製作傳統客家美食等方式,活潑地傳承客語。

「一條山路彎彎彎(one one one)、兩節火車嘟嘟嘟(two two two)、三義姑娘水水水(three three three)、四月桃花Wonderful(four)」家長志工曾燕儒上週到校教唱客家歌謠「數字歌」、朗誦客家童詩,並介紹客家習俗、飲食文化,還帶著小朋友們做客家菜包,小朋友們認真地拿著菜包又揉又捏。

南門國小校長鄭淑珍表示,桃園雖然客家人口多,但她發現北桃園的客家風氣並不像南桃園這麼盛行,很多小朋友只知道爸媽是客家人,但對客家文化一竅不通。

鄭淑珍上學期開始招募教學志工,針對4年級以上學生推動沈浸式教學,平時校內的客語種子教師鄭紫瑩會教導簡單的客語問候及稱謂,家長也會不定期到校推動教學活動,並熱心準備各種材料,令人感動。