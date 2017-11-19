文化平權登台演自己 邀新住民、移工來看戲

宜蘭縣文化局首辦文化平權活動，12月9日將由「南洋姊妹戲劇團」在宜蘭演藝廳帶來《看見我們》。（記者張議晨翻攝）

2017-11-19 18:31

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府文化局今年首辦文化平權系列節目，12月份將有兩場「進入劇場」活動，除了新住民劇團將至宜蘭演藝廳演出外，也將邀請新住民、移工朋友免費進入宜蘭演藝廳看戲，用劇場行動，讓文化平權概念傳續下去。

文化局表示，12月9日，將由「南洋姊妹劇團」帶領新住民，用透過5種語言、6段故事，由新住民「自己演自己」，呈現她們來台後的生活日常。

12月16、17日，則由宜蘭「無獨有偶工作室」，演出《微塵‧望鄉》，文化局說，17日場次免費入場，邀新住民、新二代、外籍移工到演藝廳看戲。

宜蘭縣政府今年與宜蘭縣漁工職業公會、南洋台灣姐妹會、法律扶助基金會合辦文化平權活動，9月起先由採訪志工培力營打頭陣，深入探訪南方澳外籍漁工。

家住台北的周璟慧，即與組員深入採訪南方澳外籍漁工，他們從漁工的「食」出發，紀錄南方澳的東南亞小店，探討這群遠渡重洋的異鄉人，如何透過「家鄉菜」，連結家鄉的情感。

周璟慧表示，過去從外界看移工，多是逃跑，或是台灣人對待移工不友善等負面消息，但深入訪談後，並不如自己過去設想的樣貌。

她舉例，中秋時，台灣人愛烤肉，雖這群「異鄉人」不懂台灣中秋節活動，但她仍看到台灣船長、雇主為移工準備食材，甚至督促他們「趕快烤」，用節慶活動，讓移工融入台灣社會，完全顛覆自己想像。

她強調，過去台灣人強調對移工的「好」，或是移工訴說台灣人的「壞」，有時僅是單方面觀點，直到深入了解，才知道兩者間不同的觀點。