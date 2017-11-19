竹北科大一路 停車格劃設惹議

竹北市公所最近剛在科大1路周邊劃設停車格，但也引發討論，如圖某幼兒園的家長接送通道出入口處，都被緊挨著劃上了機車停車格。（記者黃美珠攝）

2017-11-19 18:35

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市科大一路由竹北市公所劃設的汽、機車停車格近來引發討論，包含住戶、店家等都質疑這裡的停車格好像比其他地方的都大了點，有點浪費空間。而原本科大一路旁有塊沒圍籬的空地，空地前被劃了1排機車格出入已受影響。某幼兒園的大門前通道出入口2側也都被緊密劃上機車格，家長反應有妨害行車之虞。

縣府交通旅遊處直言，他們看了記者所拍攝的畫面也覺得劃設的情形不是很理想，但是實際狀況還是有待會同公所到場現勘才能判斷，將擇日到場了解。

不過該處也表示，停車格的大小有一定的法定標準，幼兒園門口或是空地前方的機車停車格，是否劃設在它們各自「法定停車位出入口」上，是判斷這些受爭議機車格是否劃設合法、正確的重點。

如果真的是劃在前述幼兒園或是空地法定停車位的出入口上，當然就要塗銷。如果不是，那反而就是幼兒園自設的通道，或未經地主同意就擅停車在他人土地上的人的行為，有待商榷。

竹北市公所表示，他們在劃設前都有充分跟周邊的社區做說明，也因應當地社區的需求多次塗改過格位。基本上劃設的格位尺寸都依法定的處理；民眾的反應，他們願意配合縣府會勘後研究改進。

鄉親反應，科大一路近年店家如雨後春筍般竄出，服飾、餐館、診所、托嬰、幼兒園、藝才班等磁吸一般多元群聚在這裡，因此引入越來越多的消費者，住戶也陸續進住，確實有停車收費、改善當地交通的迫切需求。

最近停車位劃了後卻始終不見收費，很多車位因此被人長時間佔據，導致住戶的訪客或是消費者等無處可以停車，大家才會研究起停車格的大小。

而在劃停車格之前，前述空地地主就很好心開放任人停車，如今在空地前被劃上1排的機車位，汽機車駕駛人都一樣「停也不是、不停也不是」，實在為難。

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