釣友捕獲超大尾鱸鰻 沈文程驚呼「阿娘喂」

釣客陳國旦捕到超級大鱸鰻，開心與牠合影。（陳國旦提供）

2017-11-19 17:37

〔記者李忠憲／台中報導〕業餘釣客陳國旦日前到大甲溪用「魚籠」抓魚，竟抓到重達38台斤的野生大尾鱸鰻，嚇到自己臉都綠了，藝人沈文程巧遇更頻驚呼「阿娘喂！」。有人得知後立刻出價25萬收購，但陳決定聽從老婆的話，與沈文程擇期，一起將這尾「有靈性」的鱸鰻放生。

釣具行老闆豐哥抬起超級大鱸鰻十分吃力。（記者李忠憲攝）

大甲溪供應大台中地區民生用水，水質全國數一數二，孕育魚蝦種類繁多，也成為釣客熱門釣魚地點。已有10多年經驗的豐原釣客陳國旦，經常在大甲溪釣魚，半個月前在釣具行老闆兼好友「豐哥」陳益豐指導下開始用魚籠抓魚。本月9日傍晚5點左右，他放置在石岡水壩下游的魚籠，竟抓到一尾前所未見的超級大鱸鰻。

超級大尾鱸鰻長175公分，重達38台斤，咖啡易開罐因此顯得十分小。（記者李忠憲攝）

陳國旦說，當時發現魚籠拉不動，還找來豐哥幫忙，一拉起來時發現是巨鰻，他「嚇到臉都綠了！」擔心被咬的他，根本不敢伸手靠近，兩人搞很久才載回釣具行。現場丈量秤重發現這隻大鱸鰻重達38台斤，長約175公分，跟一般人的大腿差不多粗。

釣客陳國旦（左）捕獲超級大尾鱸鰻，與釣具行老闆豐哥合力帶回。（記者李忠憲攝）

開業10多年的釣具行老闆陳益豐說，野生鱸鰻一般約4至6台斤，超過10台斤就算大。以前有看過4、50台斤的養殖鱸鰻，但野生的真的是第一次看到。鱸鰻壽命約60年，這條應該有35至40年。

釣具行老闆豐哥一人拉起大尾鱸鰻，周遭人都稱讚。（記者李忠憲攝）

陳國旦表示，消息傳開後，許多釣友嘖嘖稱奇，更有人開價25萬元希望收購。但他老婆告訴他，鱸鰻長到這麼大一定有靈性，不應該賣掉，而是要把牠放生。

藝人沈文程當晚去釣具行買釣具時，巧遇大尾鱸鰻驚呼「阿娘喂！活了一大把歲數，第一次看到這麼粗的，嚇死人！」，立刻用手機錄影片PO上網分享。他表示，他從小開始吃鰻魚，從沒看過這麼大的，好像大蟒蛇一樣，根本是鱸鰻精了。牠躲過72、88水災及921大地震，抓到牠肯定可以帶來好運氣。