台中國際踩舞祭閉幕 3天吸引30萬人次

表演團體邀民眾上台互動。（記者張菁雅攝）

2017-11-19 17:35

〔記者張菁雅／台中報導〕為期3天的台中國際踩舞祭在今晚畫下句點，今年規模更勝於去年，有日本6大知名踩舞隊及台灣12組表演團隊共同踩街展演，台中市政府觀光旅遊局長陳盛山在閉幕活動上宣布，3天踩舞祭共吸引30萬人次參與，超越去年，成果亮眼。

台中國際踩舞祭17日至19日連續3天在台中市政府前廣場及夏綠地公園周邊登場，今天進入活動最後一天，將踩舞祭「全民共舞」的精神發揮到淋漓盡致，由表演團隊與台下民眾進行舞蹈教學，並邀請民眾上台一起跳舞，許多小朋友踴躍爭取上台機會，現場活力十足。

陳盛山指出，台中踩舞祭融合日本街頭表演及台中在地舞蹈、音樂元素，以街道為舞台、國家歌劇院為背景進行表演，踩舞祭已成為台中的特殊文化品牌。

觀旅局也說，去年首度舉辦踩舞祭，從年輕人出發，邀請各大專院校及高中職學生參加；今年是第2年，參與的表演團隊已經擴大到商圈、企業社團，例如，魏瑞蓉表演團成員中有退休老師、公務員、董娘、法官、律師、單親媽媽、癌症病友等，儼然成為全民運動。今天活動結束，市府陸續收到民間團體詢問明年踩舞祭舉辦時間，其中包含新住民舞團及韓國表演團體，未來希望增加與民間的合作，再逐步變成民間或商圈自主辦理的交流活動，以增加活動的渲染力與可看性。