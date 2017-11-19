從課本塗鴉畫到伸展台 她傳承泰雅服裝於現代

2017-11-19 17:21

〔記者林彥彤／台北報導〕由社團法人台灣原住民族生存發展協會發起的「台灣原風彩」已有10年歷史，今年是第11屆，推出8位設計師作品參與「2017台北魅力展」，其中最年輕的設計師高愷伶僅21歲，熱愛服裝設計的她，從課本塗鴉，畫到服裝伸展台上發表其創作。

高愷伶說，從小喜愛畫畫，國小時期就常在課本上塗鴉，在原住民串珠工作坊工作的媽媽也鼓勵她學習美術，所以她從小就上才藝課，包含素描等課程打穩畫畫底子。

不過，求學過程卻非一路順遂。高愷伶談到，雖自小學習畫畫，但曾經有一度迷惘過，自己該走哪條路，高中時期曾錯選英文系，這才使她確立自己想要當服裝設計師的志向，於是她開始更努力學習，終於順利進入實踐大學時尚設計系學習，如今已大學3年級。

不僅如此，高愷伶表示，同時有泰雅族與賽德克族血液的她，更深地發現，原住民服飾中常有「多層次」、「多顏色」的設計，且「多莊重」。

因此她希望，將原民元素展現的同時，也能更符合現代人的平時服裝中，今年她的設計，就是以泰雅族的紅花紋、織布條文為主，並搭配現代人喜愛的「露臍」服飾，就更顯微簡單與實穿。

高愷伶說，明年她還要再參加活動，未來她希望自己的作品可以一步步走向國際的伸展台，而過去曾經所學的英文，也將成為她工具，幫助她將原民文化傳到世界。