北海岸泡湯 可抽東京迪士尼樂園去回機票

天氣冷颼颼，正是泡湯好時機！北海岸地區溫泉業者與觀光局合作；泡湯客只要在北台灣三個溫泉區與喔熊合照上傳臉書，就有機會抽東京來回機票等大獎。（記者俞肇福翻攝）

2017-11-19 17:21

〔記者俞肇福／新北報導〕天氣冷颼颼，正是泡湯好時機！民眾到北海岸泡湯，打卡傳臉書，有機會抽中東京迪士尼樂園雙人去回機票。

新北市萬里、金山地區的溫泉依山傍海風景殊勝，而溫泉的泉質有硫磺泉、碳酸氫鈉泉、鐵泉、硫磺鹽泉等，北海岸溫泉業者與交通部觀光局北海岸暨觀音山風景區管理處合作，民眾只要與北台灣3個溫泉區的喔熊立牌合照，並將照片上傳臉書，就有機會獲得50吋電視、東京迪士尼雙人行來回機票等大獎。更多活動資訊可至臉書「北觀粉絲團-幸福北海岸」 查詢。

配合業者舉辦泡湯抽好禮活動的萬里、金山溫泉業者如下：舊金山總督溫泉會館、奇峰石溫泉山莊、湯語双泉會館、金湯溫泉會館、愛琴海太平洋溫泉會館、萬里仙境溫泉會館、白宮行館沙灘溫泉渡假村、金山海灣溫泉會館、大埔硫磺溫泉商務旅館、鼎帥溫泉汽車旅館、水田園農莊、萬金溫泉會館、陽明山出霧溫泉、沐舍溫泉渡假酒店、陽明山天籟渡假酒店。

濕冷的冬季來北海岸泡湯，在熱呼呼的溫泉中釋放疲憊與壓力；除了泡溫泉外，北海岸景點豐富，野柳地質公園、朱銘美術館、金山獅頭山公園、法鼓山、金包里老街等，自然人文兼具，非常適合民眾安排1至2日小旅行。

天氣冷颼颼，正是泡湯好時機！北海岸地區溫泉業者與觀光局合作；泡湯客只要在北台灣三個溫泉區與喔熊合照上傳臉書，就可以抽東京來回機票等大獎。（記者俞肇福攝）