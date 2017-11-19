103歲手編達人贈魚簍 祝侯友宜年年有餘

2017-11-19 17:08

〔記者葉冠妤／新北報導〕新店區大鵬忠孝社區發展協會結合屈尺、北宜、平潭、長興雙城等5個社區，今天舉行福利化社區旗艦計畫成果發表，新北市副市長侯友宜表示，社區與民眾生活息息相關，藉著社區共同學習、成長，也共同分享生命的喜悅和長度，103歲的編織達人林來興也贈送親手編織的魚簍給侯友宜，要祝福侯友宜「年年有餘」。

新店區大鵬忠孝社區發展協會理事長趙素萍表示，大鵬忠孝社區結合了屈尺、北宜、平潭、長興、雙城等社區，進行為期3年的旗艦計畫，以共學、共藝、共工、共食及共遊為主軸，辦理耕食推廣，低碳旅遊，社區史料與影像蒐集，幫長輩製作生命繪本，開發社區小產業，傳承傳統技藝，包含竹編、麻繩、植物染等，帶領志工深入社區繪製導覽地圖，甚至發行新店旗艦社區福利報等，以發展在地觀光產業一日遊，推動福利化社區。

長年住在屈尺的林來興，年輕時種茶、捕魚，自己用竹篾編織魚簍，用尼龍繩編織魚網，屈尺社區發展協會理事長林雪琴見他有此才藝，邀請林來興到社區教導志工編織竹籃或包包，保存傳統技藝。林來興今天送給侯友宜一個親手編織的魚簍，他說以前在南勢溪抓魚蝦螃蟹，身上都會揹個魚簍，不過現在當作藝品送給侯副市長，要祝他「年年有餘」。