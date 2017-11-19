男性友善家庭大使成軍 向暴力說不

新北市政府秘書長許育寧〈中〉為25名男性友善家庭大使披紫色揹帶，宣示一起為終止暴力努力。（記者何玉華攝）

2017-11-19 16:57

〔記者何玉華／新北報導〕新北市一年的家暴通報案量約2萬件，其中女性受暴是男性的4倍，但男性受暴者因面子問題很少主動求助，新北市政府結合中華民國紳士協會培力25名男性友善家庭大使，在完成相關訓練後，今天披上紫色背帶成軍，將深入基層社區團體宣導，宣導終止家暴，也呼籲受暴者勇敢向外求助。

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺表示，105年家暴通報案件共2萬601件，其中男性4089件佔19.8%，女性1萬6512件佔80.2%；106年1至9月家暴通報案件1萬5157件，男性有3135件佔20.7%，女性1萬2,022件佔79.3%，顯示男性受暴者有微幅上揚的趨勢。

新北市政府秘書長許育寧表示，男性受暴者基於傳統社會觀感，容易礙於面子問題而不主動求助，家防中心透過以男性為主的友善家庭大使深入各社區團體宣導，半年來已宣導過60場次，有13000人次參加，等於讓這1萬多個家庭建立防家暴的觀念，同時提供被害人服務資源，鼓勵受暴者向外求助，以及早預防、終止家暴。

市府從今年5月起開始進行25名友善家庭大使培力，進行性別暴力防治基礎訓練與進階訓練之後，並深入基層社區團體宣導，許育寧今天為25人披上紫色背帶表達感謝。