屏東市王船祭 魯府大千歲遶境

屏東市東隆宮舉行王船祭，代天巡狩的魯府大千歲進行遶境。（記者葉永騫攝）

2017-11-19 17:04

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市東隆宮王船祭今天舉行遶境儀式，在眾多陣頭及神明的陪同下代天巡狩鲁府大千歲進行屏東市區的遶境活動，沿途鞭炮聲不斷，相當的熱鬧。

源自於東港東隆宮的屏東市東隆宮今年舉行王船祭，18日到高屏溪迎請代天巡狩魯府大千歲降駕，隨即展開2天的屏東市遶境活動，今天在屏東市遶境，上千人的陣頭及信徒在市區遶境，沿途鞭炮聲不斷，相當的熱鬧，大千歲等一行人中午則進駐到慈鳳宮媽祖廟休息，受到廟方人員的歡迎，並且也為王船添載物品，各陣頭也在媽祖廟前廣場表演，吸引了許多人前來參加，因此中山路及永福路也在中午時進行部分路段的交通管制，以維持交通安全。

廟方人員表示，明天及後天將進行王船添載、壓煞等相關的宗教儀式，後天在高屏溪送王、焚燒王船，完成王船祭典，希望藉由王爺的神威和遶境活動，祈求家戶平安。

由於屏東市東隆宮成立的時間只有幾十年的歷史，廟方班頭不足，東港東隆宮在這次王船祭還支援了近20名的班頭前來協助相關的典禮事宜，而大千歲的轎夫因為沒有東港有七角頭可以輪流，所以特別則採取因地制宜方式，由其他廟宇的轎夫來支援，與東港七角頭擔任有所不同，讓屏東市迎王自成一格。

代天巡狩魯府大千歲以2天的時間遶境屏東市。（記者葉永騫攝）

王船進行添載物品。（記者葉永騫攝）