田中老樹公園玉米趴 千人齊揪「吃番麥」

女童小口小口吃玉米模樣可愛。（記者陳冠備攝）

2017-11-19 16:52

〔記者陳冠備／彰化報導〕來吃番麥喔！74歲的老農民蕭義雄種植3分地大的玉米田，近日進入採收期，他有感於田中人對土地的熱情，決定與鎮民一起分享這些玉米，今日在田中老樹公園舉辦玉米趴活動，彰化縣長魏明谷也與近千位民眾一起坐在百年老樹下吃番麥，享受豐收之樂。

不分男女老少，田中鎮民一起聚在老樹下吃玉米。（記者陳冠備攝）

蕭義雄曾任田中農會理事長，退休後仍喜愛從事農作，並採取友善農法耕作種植玉米等，這次採收期希望將這些玉米無償分享出去，特別與濁水溪文化協會合作舉辦「老樹公園遇見你」活動，現場除了吃免費玉米也舉辦義賣，今日義賣所得4萬元全數捐給田中家扶中心。

志工們趕緊把現採的玉米拿去烹煮。（記者陳冠備攝）

濁水溪文化協會理事長陳道明表示，濁水溪灌溉彰化平原，也造就田中米倉之榮，濁水溪文化協會希望透過這次活動，能促進地方的文化與產業發展，全民一起吃愛心玉米，一起做公益，讓愛加倍。

農民現採玉米供民眾免費品嘗。（記者陳冠備攝）

現場提供義賣與免費品嚐的玉米共約3000斤，花了400元購買4大袋玉米的居民表示，現採的玉米最好吃，所以特別來買，還能一舉做愛心很划算；這場活動也吸引總統府國策顧問翁金珠、立法委員陳素月、田中鎮長謝文賢與地方民代等人共襄盛舉。

活動現場有長笛演奏，讓吃玉米成為一種享受。（記者陳冠備攝）

老農蕭義雄（左）與濁水溪文化協會理事長陳道明（右）希望透過這次活動，促進在地文化的價值。（記者陳冠備翻攝）