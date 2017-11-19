與柯文哲不同調 陳景峻：發重陽敬老金是對老人尊敬

2017-11-19 16:46

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲連日批重陽敬老金是政策買票，惹得各縣市反撲，而副市長陳景峻有意參選新北市長，媒體問柯文哲是否希望陳競選時跟進自己理念，柯文哲說，陳景峻選新北應該要想老人福利系統怎麼做，「而不是去講他要去發重陽敬老金。」陳景峻受訪表示，若財政准許，不反對發放重陽敬老金。而對於柯批「政策買票」，陳景峻則緩頰，有時候是對老人的尊敬，也不要單純從買票去看待。

陳景峻說，一個社會福利不該單從一個層次來看，認為社會福利易放難收，須看整個財政結構，如果財政結構穩定，不反對發放重陽敬老金，而是反對舉債做消費性支出。他說，政策分析有輕重緩急，能單從一項老人年金來做施政程序跟社會福利問題。

但對於自己要參選的新北市是否財政結構可以發放敬老金，陳景峻說他還沒有仔細研究，而目前新北市有發，發的基礎也沒有影響到施政優先順序及層次，所以應該還好。

而對於柯文哲說重陽敬老金是政策買票，陳景峻認為，這也是我們的傳統美德，也是對於老人對這個國家社會貢獻。但他說，應該要有排富條款，怎麼發放應該是個嚴肅的問題。他說不要失去對老人的敬意，但也要有很配套措施，而不是單指有發放老人年金，國家已經照顧他了，這有點偏頗。