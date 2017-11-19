搭高鐵東山咖啡季一日遊 台北遊客：原來咖啡豆長這樣

東山目前正值椪柑、咖啡豆採收期，家住台北的彭玲（右2）、劉永慧（右1）特地搭高鐵到台南一日遊，選擇前往東山農遊，體驗手採咖啡豆，大開眼界。（記者王涵平攝）

2017-11-19 16:27

［記者王涵平／台南報導］東山咖啡季登場，台北民眾搭高鐵南下東山體驗採椪柑、摘咖啡豆，實際感受農民用心與辛勞，驚呼原來咖啡豆長這樣，品嘗香醇咖啡與酸甜椪柑新鮮滋味 ，帶回滿滿伴手禮。

東山目前正值椪柑、咖啡豆採收期，從小就在北部都會成長的彭玲、劉永慧特地搭高鐵到台南一日遊，選擇前往東山農遊，兩人表示有喝咖啡的習慣，卻從未看過咖啡樹，甚至以為咖啡豆原本就是烘焙好的咖啡色豆子，深入東山山區咖啡園，才知道咖啡來自鮮紅飽滿的咖啡豆，真是開了眼界。

兩人與農民互動之後，知道現在農忙期間，農民清晨五、六點出門採收椪柑，下午摘咖啡豆，跟著農民在山坡剪收椪柑、手摘咖啡豆，發現要在陡峭山坡移動，還得揹著裝滿椪柑、咖啡豆的袋子，真是不容易。

兩人品嘗自己摘取的椪柑，也了解東山咖啡豆生產過程，直表示椪柑酸甜與咖啡香醇的新鮮好滋味，在別的地方從未感受過，返回台北前也帶著椪柑、咖啡豆伴手禮，建議可讓更多人參加農遊活動，遊客可直接向農民購買在地產品。