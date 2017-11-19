老農推百年梯田復耕 石門嵩山成農家體驗夯景點

嵩山社區發展協會理事長江榮川講解百年梯田復耕計畫。（記者蕭玗欣攝）

2017-11-19 16:26

〔記者蕭玗欣／台北報導〕具有百年歷史的石門嵩山社區梯田長年來因人口外流，只留下一群老農，社區農地也因此廢耕。為重拾百年梯田風華，嵩山社區發展協會理事長江榮川發起復耕計畫，今年更與觀光局北海岸及觀音山國家風景園區及旅遊業者合作推出「富貴農家趣」體驗旅程，讓都市人也能就近體驗農家生活樂趣。

嵩山社區自給自足，且所有作物皆不使用農藥。（記者蕭玗欣攝）

多數民眾到北海岸旅遊印象大多都停留在白沙灣、富貴角或老梅綠石槽等海邊景點，其實再往山裡走，不到幾分鐘的車程就能抵達以百年梯田聞名的嵩山社區。

石門嵩山社區好山好水，是體驗農家生活的最佳秘境。（記者蕭玗欣攝）

講起嵩山社區梯田的復耕計畫，年過70的江榮川就充滿活力，江榮川表示，他2010年起號召社區民眾和返鄉青年推動復耕計畫，並引進尖山湖水圳的水源蓄水，種植50台斤的日本越光米，且不用使用任何農藥，建立嵩山自有的生態系統。

來一趟石門嵩山就能感受濃厚的農家生活樂趣。（記者蕭玗欣攝）

由於參與復耕的居民大多是社區老農，因此將收成的稻米取名為「千歲米」。不僅種稻米，嵩山社區內幾乎自給自足，還有自栽自種的番薯，同樣標榜無農藥汙染。

嵩山社區梯田過去曾是台灣重要米倉之一。（記者蕭玗欣攝）

為了讓社區更熱鬧，江榮川也和觀光局北觀處、雄獅旅遊推動一系列農家一日遊體驗行程，隨著農作物生長時程不同，配合季節擁有多樣化的體驗內容，旅客來這裡可以依循在地農家指導如何插秧、收割、挖地瓜、控窯，還有手作米苔目、七夕粿等道地的米食DIY，辛苦耕種後還能品嘗社區媽媽精心烹調的農家菜。

「富貴農家趣」今年共推出3種體驗旅程，包括「百年梯田農遊樂」、「季節時蔬風箏飛」、「懷舊老街放風吹」，配合季節不同，會有不同作物體驗，每個行程都有響導跟隨，千元有找。