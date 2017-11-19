改拼裝上腳踏車 打穀機「返老還童」

結合腳踏車，用手搖或腳踩踏板方式轉動的打穀機，許多老農也都沒有看過。（記者黃美珠攝）

2017-11-19 16:32

〔記者黃美珠／芎林報導〕機械的進步方向總是朝自動化而去，新竹縣芎林鄉境內卻有部老打穀機「逆時」發展，從原來拼裝馬達的自動裝置，改以拼裝腳踏車的方式上場，必須靠人手搖、腳踩腳踏車踏板才能運轉，但一樣可以脫去稻榖，展現另1種有趣的節能減碳「發明」。

新竹縣芎林鄉下山村今天舉辦親子割稻、打穀體驗。

這場體驗活動最有趣的點，不在該鄉鄉代鄭昱芸、范振乾等親自領著小朋友下田割稻！

卻是由當地農友朱菲比端出，她請朋友把外殼已經壞了的老打穀機，結合腳踏車，用手搖或腳踩踏板的方式，讓老打穀機仍能持續轉動、做工，在大家眼前提供大小朋友體驗打穀滋味的罕見、另類節能減碳打穀法。

文史工作者黃有福說，打穀機最早是由農夫，直接用自己的臂力，把稻穗摔、打在打穀機的釘板上面脫去穀粒。

後來實在太費勁了，進化到用腳踩的方式運轉打穀機釘板，以腳輔助手，手腳合作共同脫去穀粒。

再後來又發明變成在打穀機上面裝上馬達，啟動馬達運轉打穀機，這樣農夫就更省力了。

但沒想到現在竟有打穀機好像「返老還童」一般「逆時」發展，從馬達自動，改為腳踏車人工手動或腳動運轉，真的罕見。

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