影像看新北 廣告新秀出爐

世新、師大學生林亮竹（右起）、陳芃竹、吳安綺的作品《記憶紋物 傳承新北》獲得「新北校園廣告人」徵件首獎，市長朱立倫頒獎表揚。（記者何玉華攝）

2017-11-19 16:12

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府於今（19）日舉辦「2017新北校園廣告人頒獎典禮」，從10組入圍者中揭曉最終名次前3名及評審特別獎2名，首獎由世新、師大學生林亮竹、陳芃竹、吳安綺、楊詠崴的作品《記憶紋物 傳承新北》獲得，將可獲得15萬元獎金。

市長朱立倫出席頒發首獎，他表示，「新北校園廣告人」是新北市政府打造讓年輕人展現創意、實現夢想的平台，今年是第一年，未來還會繼續辦。這個平台不只是辦徵件活動，還要讓讓同學與外界有更多的連結，因此與國內知名廣告公司智威湯遜和雪芃合作，建立影像工作坊，透過導師制度，培養學更具競爭力的影像創作力和企劃力。

決選評審團代表常一飛指出，本次決選評選標準以切題性、創意表現和製作技術作為三大評分標準，10組從百件參賽作品中脫穎而出，經歷工作坊過關斬將、廣告業界導師琢磨，歷經半年完成作品。

作品主題豐富，有「青年創業」、「新住民」、「新北圖書館」、「國民運動中心」、「捷運交通」等，更有用MV、綜藝節目競賽、動畫等等多元形式表現，展現出八年級生獨特的創意及觀看世界的方式，也呈現近年來新北城市的進步。

除了《記憶紋物 傳承新北》獲得首獎，第2名是崑山科大／潘宥安的《畫師》、第3名是政大／林揚森、周柏君《新不老情》；前3名分別獲得15萬、8萬、5萬獎金。