2021扶輪社國際年會在台北 柯P：狠撈4萬隻肥羊

2021扶輪社國際年會在台北，柯P提到將會4萬隻「肥羊」到北市，「當然要狠狠地撈一把」，目標就是要讓這4萬人信用卡刷到爆，強調要成立專案小組應對。（記者鍾泓良攝）

2017-11-19 15:58

〔記者鍾泓良／台北報導〕國際扶輪社2021年將在台北市舉辦國際年會，柯文哲聞訊躍躍欲試，聲稱將會有4萬隻「肥羊」到北市，「當然要狠狠地撈一把」，目標就是要讓這4萬人信用卡刷到爆，他強調自己是個很務實的人，回去就成立專案小組。

台北市長柯文哲今天與藝術評論家陸潔民、珠寶設計師廖文良及市府副發言人陳思宇一起出席扶輪青年領袖成長營。扶輪青年領袖成長營主委劉漢仲提到，國際扶輪社將於2021年在台北市舉辦國際年會，假如柯文哲連任就會舉辦到，而柯也躍躍欲試，聲稱將會有4萬隻「肥羊」到北市，「當然要狠狠地撈一把」，目標就是要讓這四萬人信用卡刷到爆，強調自己是個很務實的人，回去就成立專案小組。

柯文哲說，首先要知道來的人是怎麼樣的人，也提到業界一定會比市府了解市場，所以在舉辦年會的前3年，也會安排扶輪社討論需要哪些協助，大概前兩年就要安排食衣住行，同樣也要安排城市旅遊。他再強調，市府目標就是把他們信用卡刷到爆，將會成立專案小組。