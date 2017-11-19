1泊4食不用錢 基隆國中生真幸福

基隆海事職校17、18日舉辦「海洋產業探索活動營」，來自各校國中生參觀實習船「育英二號」，在船上兩天一夜課程體驗，對海事課程有更深認識。 （記者俞肇福翻攝）

2017-11-19 15:32

〔記者俞肇福／基隆報導〕係金A！國中生到船上吃4餐，還可以在船上住1晚，不用上惱人的英數理化，最重要的是全部「免費」！

國立基隆海事職業學校實習處主任蔡金城說，以往國中生的職涯體驗探索活動，都是到各校參觀，17、18日舉辦的「海洋產業探索活動營」結合了基隆海事、國立台灣海洋大學的師資，並搭配「均質化」的計畫，把活動搬到基隆海事實習船「育英二號」實施；除了基隆市國中生參加外，就連萬里國中生也來參與。

17日早上讓學生動手做「壽司」，下午則是做「八角糕」，在食品科老師吳宜倫與組長方定娟指導下，各校學生手忙腳亂，動手製作了人生第一次的壽司、八角糕；學生吃到口中的壽司，因為是自己製作，大家吃起來別有滋味。

隔天一早由海大商船學系老師徐元和介紹「認識船舶甲板屬具及駕駛台航海儀器簡介」、「船上救生設備認識」；下午的「認識船舶機艙主機動力系統」由基海老師耿金川上課，在參觀「機艙」體驗輪機人員工作後，結束整個活動。

基隆海事職校校長陳世程說，讓國中生在實習船上住一晚實際體驗，是基隆海事的第一次，參與的學生都說課程活潑有趣；學校明年會構思出更不一樣的活動，歡迎國中生來參與，也歡迎有志參與海洋事務的學生來就讀海事職校。