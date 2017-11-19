五結掩埋場疑被埋爐碴 宜縣環保局：不是爐碴

宜蘭縣五結舊垃圾掩埋場疑似被人偷埋爐碴，環保局日前重新開挖送驗，確認挖出廢棄物與104年開挖相同。（記者張議晨攝）

2017-11-19 15:14

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣五結垃圾掩埋場在2年前疑被人傾倒廢棄爐碴，引發當地代表會不滿，認為爐碴來源不明，恐有汙染疑慮。宜蘭縣環保局日前委由國立宜蘭大學全面開挖送驗，不過，開挖66處，採樣送驗結果與環保局104年檢驗內容相同，不屬有害事業廢棄物。環保局表示，待宜大完成報告後，會再將報告送予檢調、五結鄉公所、代表會等單位調查。

五結鄉垃圾掩埋場原收受家庭廢棄物，自停止營運後，原址即種植草地和樹木，進行綠美化，但在104年時，該掩埋場疑似遭人傾倒廢爐碴，遭到民眾檢舉。

當時，五結鄉代會、鄉公所、環保局、調查局還大動作開挖掩埋場，採集疑似爐碴的事業廢棄物樣品送驗，最後因回填物不具爐碴特性，毒物檢測也未超過溶出標準，環保局研判僅為一般事業廢棄物。

但掩埋場被埋廢爐渣議題，今年7月縣府於五結鄉舉辦基層座談會時又被提起，當天五結鄉代會主席沈信雄、副主席陳美華、代表陳啟生，均要求縣府再次調查中間有無不法。

時任宜蘭縣代理縣長的吳澤成，也立即指示環保局調查廢棄物數量及範圍，最後環保局在10月與鄉代會、鄉公所協調後，確定採九宮格方式開挖，分為高潛勢區及低潛勢區，採挖深3米方式進行調查。

不過，環保局在11月10日、11日開挖66處深坑，採樣再次送驗後，確認採集到的廢棄物與104年開挖時相同。

環保局指出，此次未發現新的事業廢棄物，至於廢棄物分布範圍及數量，會等宜蘭大學提出報告後，再交給五結鄉公所、代表會、檢調等單位調查。

環保局強調，該快掩埋場並不在舊五結掩埋場範圍內，究竟是哪個單位於104年時在該地掩埋廢棄物，待結果出爐後，會再進一步詳查。