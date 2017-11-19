讓城市多點顏色！ 竹市光復路紐澤西分隔島妝點

新竹市光復路中央分隔島多了點顏色，不僅提高視覺安全性，也為城市多妝點顏色。（記者洪美秀攝）

2017-11-19 15:27

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市光復路中央分隔島向來用紐澤西護欄分隔雙向車流，不過因護欄陳舊，影響城市景觀與交通安全，市府交通處日前完成大學路到園區一路600公尺護欄的妝點美化，不僅視覺提升，也讓原本單調的道路有了顏色，讓城市多了點色彩。

市府交通處表示，此次美化的重點以輕盈、現代全新視覺設計來美化紐澤西護欄圖樣，改變原先黃黑斜紋警示線，上半部線條增加轉折變化，視覺上更為清晰、醒目，護欄中段更搭配新竹市標誌，簡約具速度感，符合新竹市年輕、科技的城市樣貌。

交通處長倪茂榮說，此路段早期以矮小路緣石作中央分隔，駕駛人在夜間較難辨識，事故頻傳，8年前設置紐澤西護欄引導車流，並防止意外車輛翻覆，以黃黑斜紋線、反光導標指引，有效減緩大型車禍事故發生，但此次進行全新視覺設計，讓護欄更清晰、醒目，讓城市多了點顏色，也讓安全加分，即使夜間，也有提醒警示作用。

交大張姓學生每天自光復路通學，表示全新彩繪「好看許多」，讓通勤道路不再冰冷生硬，原來小地方美化，能提升整體道路景觀，來往車輛搭配新視覺，為城市增添不少創意。

此外，建功高中前的中央分隔島，原本採用紐澤西護欄，因很多學生及駕駛反映紐澤西護欄太高易因擋住視線而造成危險，市府經會勘後，也改以低矮的分隔島為主，在輔以植栽做區隔，不僅讓視覺提昇，安全性也更高，住在附近的居民都說，感覺變漂亮，視覺也有穿透性，學生上下學更安全了。

交通處表示，光復路紐澤西護欄改善路段約600公尺，提醒駕駛人行經此處，注意標線及號誌，依指示通行。