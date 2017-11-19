礁溪唯一零售市場面臨拆除 承租戶：一生心血都沒了

礁溪唯一零售市場面臨拆除，承租戶組自救會。（記者簡惠茹攝）

2017-11-19 15:08

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣礁溪鄉唯一的零售市場面臨拆除，承租戶成立自救會，批評鄉公所假零售市場重建計畫名義，讓住戶簽下無條件配合拆遷的契約，卻又沒有重建計畫，今天住戶成立自救會，自救會表示，無論新舊都要有零售市場。礁溪鄉長林錫忠說，租約原本就是1年1簽，市集攤位會讓大家優先進駐。

礁溪公有零售市場位於礁溪鄉協天廟對面，自救會發言人高大凱表示，礁溪鄉公有零售市場從民國75年興建到現在，提供礁溪鄉民安全衛生的購物環境，鄉民通常會來這邊買生鮮蔬果、魚肉、服飾、金紙等等，可是目前鄉公所竟然要把公有零售市場拆除，要求承租戶在明年2月13日屆滿前搬遷。

目前市場內有5名承租戶，其中一家金飾店的老闆說，他在這邊已經開了30多年，他現在已經66歲了，人生大半輩子都是為了這家店打拼，對這裡充滿感情，但是鄉公所要他們搬就搬，沒有任何補償措施，他畢生的心血難道就這樣沒了嗎？

高大凱說，鄉公所雖然有開協調會，但是鄉長都說這是歷史共業，不思考怎麼解決問題，只是想拆除，而且本來今年一月簽約前，鄉公所向住戶說明，市場拆除後要重建，要蓋新的市場，提供住戶優先承租的權利，大家以為只是翻新就有簽約，但是現在卻又沒有市場重建的計畫，目前鄉公所計畫在現地，停車場草地以及小農市集，相信這個小農市集不會是提供鄉民做生意的地方。

高大凱強調，礁溪鄉公所前面是一個市場亂象，很多鄉民因為沒有地方做生意，所以在那邊擺流動攤販，只要一開市，礁溪鄉民就會塞的水路不通，想做生意的人也無路可去，這樣條件之下鄉公所還想拆除既有的市場，是不明智的決定。

「切勿為了觀光人潮，犧牲鄉民生活權益。」高大凱呼籲，請鄉公所懸崖勒馬，保有零售市場，舊有的礁溪零售市場，非為修繕或有新零售市場前，不得拆除，礁溪鄉生活之心是前瞻計畫的一部分，使用前瞻計畫的預算，卻又與計畫目的背道而馳，當初是為了解決市景亂象，提供在地生活品質改善的機會，可是鄉公所現在卻只著眼觀光，拒絕考量鄉民的權益。

礁溪鄉長林錫忠表示，當初公有零售市場蓋好後，由於內部規劃不好，很多盤商不想進駐，結果變成礁溪最大的蚊子館，也導致路上攤販很多，很多鄉親希望該地可以再創商機，拆掉以後，會先做小農市集、停車場，看可不可以把商機帶回來，之後再考慮是否重建。

林錫忠說，承租戶市每年1租，原本明年2月13日就要租約到期，為了保障他們權益，簽約時有說，如果將來有新的建築或攤位，會給他優先承租權，之後如果有市集，也會有臨時攤位讓他們進駐。

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