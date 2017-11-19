推動智慧城 台東金幣創造3萬多會員

縣府今天下午舉辦TT-Free交流分享會，推廣智慧台東願景。（記者張存薇攝）

2017-11-19 15:14

〔記者張存薇／台東報導〕推動「智慧台東」，台東縣率全國之先建置全縣戶外免費無線網路服務TT-Free，開通3年來會員人數已成長至近17萬人，縣府國際發展及計畫處今天下午也舉辦交流分享會，處長余明勳表示，從TT-Free衍生出「TTPush踢一下」APP，已有3萬2千多位會員，「TTFit台東縣智慧綠能運動園區」則預計12月初開幕，讓台東持續邁向行動服務智慧城市！

余明勳處長表示，「智慧化」是帶領台東突破空間、資源侷限，培育新世代的方法，近年來縣府積極發展智慧城市，以數位科技彌補地域落差，導入「推力型政府應用」，建置「TTPush踢一下」APP，利用雲端大數據及共享平台概念，把縣政資訊或活動主動傳遞給縣民，減少作業時間、成本。

「TTPush踢一下」APP推播搭配「台東金幣」累點機制，開通5個月來，以各局處行銷費用270萬元提供台東金幣，10元台東金幣等於現金1元，讓民眾樂於下載、使用，目前已有123個商家提供340多種商品兌換，最低只要50元台東金幣就可以兌換商品，也創造每天約5000人會使用「TTPush踢一下」。

國計處指出，「TTPush踢一下」APP目前已發出2300萬金幣，11月底前將發完2700萬金幣，也呼籲民眾在期限前使用完畢以免歸零。

「12月財神爺放假」後，明年起除有5000萬元金幣推播行銷活動，也計畫增加路便停車、森林公園繳費等服務，甚至洽談台東金幣兌換電影票等，明年起配合店家也將擴及全縣16鄉鎮市，希望增加會員至6萬人。