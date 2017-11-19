228連假搭郵輪出遊 價格直逼國內旅遊

歌詩達旗下新浪漫號明年2月底將抵達基隆港。（記者蕭玗欣攝）

2017-11-19 14:37

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣郵輪市場近兩年來快速崛起，但其實國內搭乘郵輪出遊的人口僅佔總旅遊人數的3~4%，仍是遊輪業者眼中的「藍海」，包括麗星、公主及歌詩達三大國際郵輪公司都預計增加明年來台艘次，而以往來說，受東北季風影響，每年冬季都是台灣郵輪空窗期，不過今年不僅公主遊輪旗下鑽石公主號11、12月將來台，歌詩達郵輪也和旅遊業者合作，在228連續假期推出「新浪漫號」，從基隆港出發赴沖繩、宮古島與石垣島的5日海上體驗，2人出遊2萬元有找，價格直逼國旅出遊。

台灣今年底將迎來百萬郵輪旅客，同時也意味著台灣成為各大遊輪業者的「兵家必爭之地」，光是今年1到10月就有544艘郵輪來台，比去年成長近3成，明年業者更是卯足全力，公主遊輪明年來台船數增加，3到7月由盛世公主號打頭陣，緊接著7月到9月會有太陽公主號，11、12月則有鑽石公主號，預計至少上看五十艘次，比去年成長；歌詩達明年首季已規劃1月初將有幸運號三航次，另外2月下旬至3月初亦加開浪漫號三航次，單僅第1季即是去年全年航次的一半。

雄獅旅遊主題旅遊總經理游國珍表示，台灣附近受東北季風影響，冬季恰好是郵輪旅遊淡季，價格也會更親民，今年雄獅看準台灣明年2月底、3月初的「郵輪空窗期」，卡上228連續假期，與歌詩達郵輪合作推出「新浪漫號」，從基隆港出發經沖繩、宮古島與石垣島，出發日期分別是2/23、2/27與3/3日。

游國珍說，2月底到3月初是台灣的郵輪空擋，除麗星郵輪以外，就只有歌詩達的新浪漫號有航程，冬季是郵輪淡季，因此價格親民，以這次新浪漫號來說，在11月底前報名付訂，就享早鳥價85折，標準內艙第1、2人1萬4365元起，第3、4人4930元起，12歲以下兒童免艙房費，主打比國旅還低的價格，顛覆民眾對郵輪的昂貴印象，加上出發日期逢228連續假期和週休，只要請一兩天假就能出發。

歌詩達新浪漫號排水量達5.7萬噸，可容納1800名旅客，屬於中型郵輪，游國珍表示，新浪漫號噸位雖不大，卻擁有中型郵輪的優勢，包括適合停靠基隆港作短天數（5天4夜）的航程，還能停靠大船無法靠岸的地方，不用靠接駁船，自然也就省下3、4個小時的下船作業時間，是亞洲地區少數能停靠宮古島、石垣島等國際郵輪。

此外，旅客上郵輪最在意的就是船上餐食，因為一上船就得待上4到5天，三餐都得在船上解決，游國珍說，新浪漫號從今年4月來台以後，就進駐日本福岡及東京，包括船上服務人員和餐食幾乎都有做大幅度的調整，新增日式早餐、味噌湯比例，而歌詩達也是唯一可吃到日式拉麵的國際郵輪，預計能符合對喜愛日本飲食的台灣旅客需求。

歌詩達旗下新浪漫號有海上義大利之稱，旅客可在船上感受到濃濃的義大利風味。（記者蕭玗欣攝）

新浪漫號今年4月行經台灣之後，就以日本東京、富岡為母港，因此船上餐食、服務都經過調整，也是唯一吃的到道地日式拉麵的國際郵輪。（記者蕭玗欣攝）